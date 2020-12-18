وزير الخارجية التونسي يُؤكد تمسك بلاده باستقرار ليبيا بعيدًا عن التدخلات الخارجية

تونس 17 ديسمبر 2020 (وال)- أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الجمعة، تمسك بلاده بالاستقرار الجارة ليبيا، وذلك بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وقال الجرندي – خلال لقاء عقده مع نظيره البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا في تونس؛ إنه تم بحث عددا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها خاصة الوضع في ليبيا وآخر التطورات على الساحة الليبية، بحسب بيان وزارة الخارجية والهجرة التونسية.

وشدد الجرندي، على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا بمعزل عن جميع التدخلات مهما كان مصدرها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن بلاده متمسكة بتحقيق الاستقرار في ليبيا والاستقرار الكامل بالمنطقة، ومذكرًا بالجهود التي بذلتها تونس لمساعدة الليبيين وتيسير الطريق أمامهم للتوصل لحل توافقي نابع من إرادتهم. (وال- تونس) ر ت

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