المحجوب: إيطاليا تؤيد ما قدمه القائد العام في مكافحة الإرهاب والهجرة ودعم الحوار

بنغازي 12 ديسمبر 2020 (وال)-قال مدير إدارة التوجيه بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، إن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي شدد على الثوابت التي يدعوا إليها القائد العام المشير خليفة حفتر، وتناضل من أجلها القوات المسلحة، ويطمح إليها الليبيين، والتي تتمثل في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستمرار الحوار وخروج المرتزقة من البلاد.

وأكد المحجوب أن إيطاليا ضمن الدول التي تُؤيد ما قدمه القائد العام في هذا الجانب والذي يخدم مصلحة البلديين. (وال- بنغازي) ر ت

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