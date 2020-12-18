بعثة الأممية للدعم في ليبيا تُدين الأعمال الاستفزازية الأخيرة ضد المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس

تونس 18 ديسمبر 2020 (وال)-أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التهديدات الأخيرة التي وجهتها جماعات مسلحة ضد المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، داعية في الوقت ذاته إلى دعم المؤسسة لا تقويضها.

البعثة وفي بيان لها قالت إن المؤسسة الوطنية للنفط؛ هي مؤسسة موحدة مستقلة وغير سياسية ويجب أن تظل كذلك، تعمل لصالح جميع الليبيين، وأن هذه الأعمال الإرهابية قد تُشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ويُمكن أن يتعرض المسؤولون عنها لعقوبات دولية. (وال- تونس) ر ت

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