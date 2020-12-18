الرئيس التونسي يصف فصيلا سياسيًا خائنًا يعيش على الأموال الأجنبية في إشارة إلى جماعة الإخوان

تونس 18 ديسمبر 2020 (وال)- قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هناك فصيلا سياسيًا خائنًا يعيش على الأموال الأجنبية، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

تصريح الرئيس التونسي جاء خلال لقاءه مع الأمين العام لاتحاد التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي، لمناقشة مبادرة خروج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية، كما جاءت على خلفية تنامي خطاب التكفير داخل البرلمان من قبل ائتلاف الكرامة التونسي الإخواني.

وأكد الرئيس التونسي أنه “لن يقبل التحالف مع مؤامرات ذلك الفصيل، وأنه على العهد ولن يتراجع عن كل التزام تجاه الوطن، وإن تونس فوق الجميع، وأنه لن يتردد في اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة أعداء تونس. (وال- تونس) ر ت

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