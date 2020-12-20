إعلان نتيجة ( المهرجان العربي لفيلم التراث) الدورة الأولى 2020

مصر 20 ديسبمر(وال) شاركت دول عربية من بينها (مصر، الجزائر، العراق، فلسطين، تونس، المغرب، ليبيا، الأردن، السودان بـ 63 فيلم وثائقي.

مهرجان (لفيلم التراث) الأول كنوع فرعي للفيلم الوثائقي أسسه المخرج دكتور إسلام عز العرب، بمشاركة مدير التصوير نور الدين برابح الجزائر.

وبرعاية مؤسسة “عصمت يحيي” للثقافة والفنون والتنمية. وبقرار لجنة التحكيم برئاسة الأستاذ الدكتور “عصمت يحيى” رئيس اللجنة ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق.

كانت الجائزة الذهبية لفيلم (أنامل الطين) إخراج هشام رمضاني الجزائر – الجائزة الفضية لفيلم ( الكناوي. ساجر النار) إخراج “محمد توفيق العراق”.

الجائزة البرونزية مناصفة بين فيلمي (فنون الخليفة) إخراج “جمال باكير الأردن”،و ( أثواب لونتها الشمس) إخراج “أحمد عامر” تليفزيون فلسطين.

أما شهادات التقدير كانت لفيلم (روح السماوة) إخراج “هادي ماهود” العراق.شهادة تقدير لفيلم ( الجمار) إخراج “أحمد توفيق” مصر، شهادة تقدير لفيلم (وادي الحيتان) إخراج “باسل هشام” كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر مصر، وكانت شهادات التميز للفكرة والإخراج لفيلم (أنامل الطين) شهادة تميز أحسن مونتاج لفيلم (فنون الخليفة)، شهادة تميز أحسن موسيقى (روح السماوة) شهادة تميز للتصوير لفيلم (وادي الحيتان) شهادة أول عمل فيلم ( لوح الدليك) إخراج عيدة بويا المغرب.(وال ـ مصر)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال