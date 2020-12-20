وزير الخارجية اليوناني: نسعى إلى منع إقامة قاعدة تركية في ليبيا

أثينا 20 ديسمبر 2020 (وال)- قال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس اليوم الأحد، إن أثينا تسعى إلى منع إقامة قاعدة تركية في ليبيا، مؤكدًا أن أولويات بلاده في ليبيا أن تخضع شواطئها لسيطرة قوى صديقة.

وأعرب نيكوس دندياس – في تصريحات لقناة العربية – عن أمله في تراجع حكومة السراج غير الدستورية عن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا.

واتهم نيكوس دندياس في وقت سابق، تركيا باستفزاز دول الجوار، والتصرف بطريقةٍ مخالفة للقانون الدولي.

وأكد نيكوس دندياس أن تركيا تنقل المرتزقة إلى ليبيا، وتعمل على تعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر، مشددًا في الوقت ذاته على أن التعاون بين الدول الثلاث ليس موجهًا ضد أية دولة.

بدوره، قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، إنه ناقش الاستفزازات والنشاطات غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية القبرصية. (وال- أثينا) ر ت

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