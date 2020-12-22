الموقعون على الاتفاق النووي الإيراني يتوقعون عودة أمريكية للمفاوضات

اتفق وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني أمس، على النظر بإيجابية لاحتمال عودة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات في إطار مجموعة خمسة زائد واحد، فيما حض الأوروبيون طهران على عدم القيام بمناورات تلحق الضرر بمستقبل الاتفاق، واغتنام الفرص مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وترأس مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، اجتماع وزراء خارجية الثلاثي الأوروبي؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب الصين وروسيا وإيران، عبر الفيديو، في محاولة لتهدئة الأمور بانتظار تسلم الإدارة الأميركية الجديدة للسلطة، وسط مخاوف من انتهاكات جديدة قد تبعد طهران عن التزاماتها في إطار الاتفاق.

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