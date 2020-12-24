البعثة الأممية تدعو الليبيين إلى القيام بخطوات شجاعة لطي صفحة الماضي

تونس 24 ديسمبر 2020 (وال) – هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كافة أبناء الشعب الليبي داخل البلاد وخارجها بحلول الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال الوطني.

وقالت البعثة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس: “يحتفل الليبيون اليوم بهذه المناسبة الوطنية وهم على مسافة عام واحد من الانتخابات الوطنية المزمع اجراؤها في 24 ديسمبر 2021 بحسب ما تضمنته خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وأضاف البيان “تشدّد البعثة في هذ اليوم التاريخي على أهمية البناء على التقدم الإيجابي الذي حققه الليبيون في المسارات المختلفة، من خلال إنهاء الاقتتال والمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل وتعزيز تدابير بناء الثقة، والتحسن المستمر في الجوانب الاقتصادية”.

وتابع “إذ تدعو البعثة الليبيين إلى توحيد جهودهم والقيام بخطوات شجاعة لطي صفحة الماضي، والتطلع إلى مستقبل مشرق ينعم فيه أبناء الشعب الليبي العزيز بالسلام والرخاء والازدهار، فإنها تؤكد على التزامها التام بمساعدة الليبيين في بناء دولتهم الموحدة والقادرة، والعمل مع الجميع من أجل حماية الشعب الليبي وثرواته، وتحقيق الشرعية الديموقراطية للمؤسسات الوطنية، واستعادة سيادة البلاد وانهاء التدخلات الخارجية”. (وال – تونس) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال