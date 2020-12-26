وزير الخارجية عبد الهادي الحويج: زيارة خلوصي آكار هي قرع طبول الحرب بعد تقدم المسار العسكري

بنغازي 26 ديسمبر 2020 (وال)- أكد وزير الخارجية الليبية عبد الهادي الحويج السبت، أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار لطرابلس، هي قرع طبول الحرب بعد التقدم في المسار العسكري 5 + 5.

وقال الحويج – في تغريدة على حسابه في موقع تويتر- “وزير الحرب التركي يناقش الأوضاع السياسية أمر يدعو للضحك على الليبيين واستغلالهم لتأجيج طبول الحرب، رغم التقدم المحرز في المسار العسكري، وهي محاولة لعرقلة أي تقارب ليبي ليبي، وعلى الليبيين تفويت الفرصة على المستعمر التركي الغاشم الحالم بعودة حكم الإستانة”.

وأضاف الحويج : “يوهمونكم إننا أعداءكم، عدوكم وعدونا، استلاب القرار الليبي وهيمنة الأجنبي وتغول المليشيات والإرهابيين والخارجين عن القانون، عدونا المشترك العدوان التركي الغاشم، صححوا بوصلتكم ودعونا نذهب لسلام الشجعان والمصالحة الوطنية الشاملة ونفوت الفرصة على الأجنبي الغاشم”.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قد وصل ظهر السبت إلى بلدية طرابلس، على رأس وفد ضم رئيس الأركان العامة الفريق أول ياشار غولر، وقائد القوات البرية الفريق أول أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، وكان في استقباله وزير الدفاع بحكومة الوفاق غير الدستورية صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد، وآمر ما يسمى بغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية المجرم الإرهابي أسامة جويلي. (وال- بنغازي) ر ت

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