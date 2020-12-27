بدء حملة تطعيم شاملة في عدد من دول أوروبا

موسكو 27 ديسمبر 2020 (وال) -بدأت الدول الأوروبية، صباح اليوم الأحد، حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا، معتمدة اللقاح الذي أنتجته شركتا “فايزر” الأمريكية، و”بيونتيك” الألمانية، تزامنا مع القيود المشددة بسبب تدهور الوضع الوبائي، بحسب ما ذكرته وكالة “نوفوستي” الروسية للأخبار.

ومثلت إيطاليا والتشيك أولى دول الاتحاد الأوروبي، التي انطلقت فيها حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

و أعربت المفوضية الأوروبيةـ في وقت سابق ـ عن أملها في أن تنطلق حملة التطعيم هذه ضد الفيروس في 27-29 ديسمبر الجاري.

هذا ومن المقرر أن يبدأ عدد من الدول الأوروبية حملة تلقيح شاملة اليوم الأحد، ومن بين هذه الدول ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، وإستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وبلغاريا.

وستبدأ أيرلندا، حملة التطعيم في 30 ديسمبر، وفي بلجيكا من المقرر أن تنطلق الحملة غدا الاثنين.

ولم تستطع دول الاتحاد الأوروبي، البدء في التطعيم الشاملة قبل الموافقة على الدواء، من قبل الجهات الصحية المعنية في الاتحاد الأوروبي، وقد سمحت المفوضية الأوروبية الإثنين الماضي، بدخول لقاح “فايزر – بيونتيك” إلى السوق الأوروبية، بعد تقييم إيجابي من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).(وال ـ موسكو) س خ.

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