في تحدٍ لاتفاق جينيف .. الدفاع التركية تنشر صورًا قالت إنها لمستشفى ميداني يعمل به 37 من جنود الاحتلال التركي  في غرب ليبيا

طرابلس 29 ديسمبر 2020 (وال)- في تحدٍ صارخ لاتفاق جينيف لوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، نشرت وزارة الدفاع التركية صورًا قالت إنها لمستشفى أنشأته في المنطقة الغربية يعمل به 53 عاملا بينهم 37 جندي من قوات الاحتلال التركي.

وزعمت وزارة الدفاع التركية – عبر موقعها الرسمي في تويتر- إن إنشاء المستشفى الذي يقدم أنشطة إنسانية وهو يعمل به 37 جندي من قوات الاحتلال التركي، ويقوم بتقديم خدمات صحية لعدد 8 آلاف و 414 مواطن ليبي، كجزء من اتفاقية التدريب المبرمة بين حكومة السراج غير الدستورية وحكومة أردوغان.

وأكدت وزارة الدفاع التركية مواصلتها تدريب المليشيات السراج بحجة إنها تأتي ضمن اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية بين حكومة الوفاق غير الدستورية، وحكومة أردوغان. (وال- طرابلس) ر ت

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