حفل غنائي بمقام النبي موسى يثير غضبا

القدس 29 ديسمبر 2020 (وال) -أثار حفل غنائي صاخب، أقيم في مقام النبي موسى بشرق مدينة القدس، ضجة كبرى، مما دفع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ما جرى من انتهاك لقدسية المكان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل، الذي أقامته مجموعة من الشباب يوم السبت الماضي، أظهرت أجواء صاخبة ورقصا، مع تقديم مشروبات روحية، ما دفع شبابا من القدس للتدخل وفض الحفل وطرد منظمي الحفل والمشاركين فيه.

وأثارت الواقعة غضبا واسعا، بسبب ما اعتبره الكثيرون إساءة للمقدسات الإسلامية.

وبحسب ما ذكرته الصحفية، كريستين ريناوي، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، فقد تواصلت هاتفيا مع وزيرة السياحة، رولا معايعة، التي أوضحت أن الاحتفال في مسجد ومقام النبي موسى لا دخل له بأعياد الميلاد المجيدة، وكل الموجودين ليسوا مسيحيين، وليسوا من بيت لحم، وكانوا موجودين في المكان لتصوير مادة لمؤسستهم، والمسؤولة عنها مواطنة من إحدى محافظات الضفة.

وذكرت أن وزارة السياحة لم تمنح إذنا للمؤسسة بالتصوير، بل وزارة الأوقاف المسؤولة عن المكان والتي أتاحت للمؤسسة الوجود في المكان العام وليس المسجد واستخدامه للتصوير.(وال القدس) س خ.

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