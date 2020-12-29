تأجيل معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته الـ 26

مسقط 29 ديسمبر 2020 (وال)- أعلن وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان سعيد بن سلطان البوسعيدي، عن تأجيل معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ 26.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية – عبر حسابها على موقع توتير – عن البوسعيدي قوله: إن التأجيل جاء بسبب جائحة كورونا.

ويُعد معرض مسقط الدولي للكتاب منبراً ثقافياً بارزاً، يسعى في كل دوراته إلى أن يسوده المناخ الملائم للالتقاء بين الفئات الثقافية على مختلف توجهاتها الفكرية والأدبية.

وكانت سلطنة عمان قد بدأت رسمياً يوم الأحد الماضي، في الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد، بعد قرارها قبل الأسبوعين السماح باستيراد لقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتيك وفايزر. (وال- مسقط) ر ت

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