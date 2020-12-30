قتلى وجرحى في انفجارات متتالية تهز مطار عدن

عدن 30 ديسمبر 2020 (وال) -هزت ثلاث انفجارات مطار مدينة عدن اليمنية، فور وصول طائرة الحكومة الجديدة إلى المطار قادمة من الرياض، اليوم الأربعاء، وأسفرت التفجيرات إلى وقوع 25 قتيلا و50 جريحا.

وكان يفترض أن تصل الحكومة الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة مهامها للمرة الأولى منذ تشكيلها قبل نحو أسبوعين.

وكانت الحكومة اليمنية قد دشنت أنشطتها رسميا من الرياض، حيث عقد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك سلسلة لقاءات مع سفراء فرنسا والصين لدى اليمن، لمناقشة التطورات السياسية والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.

واتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثى بتنفيذ الهجوم الإرهابى على مطار عدن، أثناء وصول أعضاء الحكومة قادمين من السعودية بعد حلف اليمين الدستورى أمام الرئيس، وقال فى تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، قبل قليل: “نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير”.

وأكد وزير الإعلام اليمنى: “نؤكد أن الهجوم الإرهابى الجبان الذى نفذته مليشيا الحوثى المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطنى، وأن دمائنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين، نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل”.(وال عدن) س خ.

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