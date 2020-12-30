بريطانيا تسمح باستخدام لقاح أكسفورد – أسترازينيكا

أعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، والذي تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع الشهر الجاري.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة البريطانية، إن الحكومة وافقت على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، باستخدام لقاح أكسفورد – أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد.

من جانبها أعلنت شركة سينوفارم الصينية فعالية أحد لقاحاتها ضد كورونا بنسبة تسعة وسبعين بالمئة، وهي نسبة تقل عن نسبة فعالية لقاحات موديرنا وفايزر.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الإعلان جاء في وقت بدأت فيه الصين رسميا بحملة تطعيم تستهدف أكثر من مليون شخص بلقاحات لم تتم المصادقة عليها حتى الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا