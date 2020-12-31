حومة ينفي وجود أية لقاءات بين مجلس النواب مع الجانب التركي

بنغازي 31 ديسمبر 2020 (وال)- نفى معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي الدكتور أحميد حومة اليوم الخميس، نفيًا قاطعًا أن يكون قد أدلى بأية تصريحات حول لقاء تم بين مجلس النواب أو رئاسته مع الجانب التركي، وأن هذه الأنباء عارية عن الصحة ولا علم له بأية اتصالات في هذا الإطار.

وقال معالي الدكتور أحميد حومة، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حول لقاء بين مندوب لرئاسة مجلس النواب مع نائب وزير الخارجية التركي ما هو إلا محض افتراء.

وأكد حومة أن موقف مجلس النواب ورئاسته؛ ثابت تجاه التدخل التركي في ليبيا ورافضًا له، مشددًا في الوقت ذاته على أنه يُعتبر التدخل التركي عدوان لا مبرر له.

وأشار حومة إلى أنه لا ينوي زيارة تركيا أو عقد لقاء مع الجانب التركي في أي مكان، مؤكدًا أن الاتفاق المُبرم بين تركيا والمجلس الرئاسي باطل قانونيًا ودستوريًا.

وحذّر حومة كافة وسائل الإعلام من نقل مثل هذه المعلومات المغلوطة، التي من شأنها مضاعفة الأزمة الليبية، وإفشال جهود الحوار الجارية للم شمل الليبيين. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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