“40” رحلة بعد اتفاق 5 + 5 .. “172” رحلة شحن عسكرية تركية إلى غرب ليبيا

بنغازي 02 يناير 2021 (وال)- كشفت مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث الجمعة، عن رصد نحو “172” رحلة شحن عسكرية تركية إلى غرب ليبيا في ظرف 9 أشهر، منها “40” رحلة بعد اتفاق 5 + 5.

وأعلنت المؤسسة – في بيان – أنها رصدت الجسر الجوي العسكري الذي أقامته تركيا لنقل المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة إلى مليشيات السراج في كل شهر من عام 2020، فضلا عن رحلات الطيران التابع لحكومة الوفاق غير الدستورية ورحلات سلاح الجو القطري.

وأشارت المؤسسة إلى أن أجمالي عدد رحلات الشحن العسكري من قواعد تركية إلى غرب ليبيا في الفترة من منتصف مارس حتى 30 ديسمبر، كانت قرابة “172” رحلة، كما قامت طائرات شحن تابعة لسلاح الجو التركي قرابة “105” رحلات باستخدام طائرات من طراز اللوكهيد C130 وإيرباص A400M.

وأوضحت المؤسسة أن طائرة الشحن العسكري التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية، بنحو “61” رحلة جميعها باستخدام اليوشن IL-76.، كما قام طيران شحن تابع لسلاح الجو القطري بــــ 6 رحلات باستخدام طائرة البوينغ C17.

وذكرت المؤسسة أن ذروة الرحلات الطيران كانت في شهر مايو، حيث بلغت عدد الرحلات “39” رحلة شحن عسكري جوي: “21” رحلة لسلاح الجو التركي، وعدد “12” رحلة لطائرة تابعة للوفاق غير الدستورية، وعدد “6” رحلات لسلاح الجو القطري، وعدد رحلات الشحن الجوي العسكري بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر بلغ “40” رحلة.

وشددت المؤسسة على إن هذا الرصد لا يُغطي حركة النقل الجوي للمرتزقة السوريين والمعدات العسكرية عبر الطيران المدني، كذلك لا يغطي حركة النقل البحري للمعدات العسكرية التي تمت من موانئ تركية إلى موانئ غرب ليبيا. (وال- بنغازي) ر ت

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