إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا

القاهرة 2 يناير 2021 (وال) -أعلن المكتب الإعلامي للأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، عمرو موسى، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، ثبوت تشخيص إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها.

وقال بيان صادر عن المكتب إن حالة موسى، الذي عمل وزيرا للخارجية بمصر، في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، مستقرة؛ ويخضع للحجر المنزلي، ويتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء.

يشار أنه تم اختيار موسى في منتصف مايو 2001، أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وذلك خلفا لعصمت عبد المجيد، في الفترة ما بين 2001-2011.(وال القاهرة) س خ.

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