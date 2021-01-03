باكستان تسقط طائرة هندية مسيرة بإقليم كشمير

إسلام أباد 3 يناير 2021 (وال) – أعلنت باكستان يوم أمس السبت، إسقاط طائرة هندية مسيرة، اخترقت أجواء خط المراقبة الحدودي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

ووفق بيان وحدة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، فإن “مسيرة تجسس” هندية اخترقت خط المراقبة الحدودي على الجانب الباكستاني من كشمير، بنحو 500 متر وأن القوات الباكستانية أسقطتها.

ويشار أن باكستان والهند خاضتا صراعا على إقليم كشمير، وحروبا خلا الأعوام (1948، و1965، و1971)، أسفرت عن مقتل نحو (70) ألفا من الطرفين.(وال إسلام أباد) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال