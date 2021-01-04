هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب العاصمة الجزائرية

الجزائر 4 يناير 2021 (وال) -تعرضت العاصمة الجزائرية صباح اليوم الاثنين، حوالي الساعة السادسة صباحا، بالتوقيت المحلي للجزائر، إلى هزة أرضية، بقوة (3.2 ) درجة على مقياس ريختر، حسب بيان للمركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضحت هذه الهيئة العلمية أن مركز الهزة الأرضية يقع “على بعد 3 كلم شمال الجزائر العاصمة” في عرض البحر. ولم تذكر السلطات الجزائرية وقوع أي خسائر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وكانت الجزائر قد تعرضت منذ أسابيع إلى هزات أرضية، وارتدادات بالتزامن مع زلازل تتكررعلى الحزام الممتد من اليابان إلى تركيا والبلقان، حتى شمال إفريقيا وصولا لأمريكا الجنوبية.

وكانت مدينة جيجل وما جاورها، شمال شرق البلاد، قد اهتزت ليل يوم 27 ديسمبر الماضي، بزلزال بقوة (3) درجات على سلم ريختر، كما تعرضت منطقة العمارية بولاية المدية، الواقعة جنوب شرق العاصمة الجزائرية، لهزة أرضية بقوة ( 3.6) درجة مساء يوم 24 ديسمبر الماضي دون وقوع خسائر مادية.(وال الجزائر) س خ.

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