موديرنا تزيد إنتاج لقاحها المضاد لكورونا إلى 600 مليون جرعة

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أنها ستزيد إنتاج لقاحها المضاد لكورونا من خمسمئة إلى ستمئة مليون جرعة، وستسخر الموارد الضرورية على أمل إنتاج مليار جرعة خلال السنة الحالية، مضيفة أنها تتوقع توفير مئة مليون جرعة للأمريكيين مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد متصل، أعلن حاكم ولاية نيويورك تسجيل أول إصابة بكورونا المتحور، وأشار إلى أنه يخطط لاقتراح قانون يجرم بيع أو إعطاء لقاح كورونا لمن يحاول تلقيه قبل حلول دوره، مذكرا بأنه حتى الآن يحق للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمسنين فقط الحصول على اللقاحات.

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