المسماري: خروج المرتزقة هو الضامن الأساسي للاستقرار وتجنب أي مشاكل مستقبلا

بنغازي 06 يناير 2021 (وال)- قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن خروج المرتزقة من ليبيا هو الضامن الأساسي للاستقرار، وتجنب أي توتر مستقبلا في البلاد.

وأضاف المسماري – في تصريحات لقناة العربية الحدث – أن الاستفزازات التركية متواصلة، ولا تخدم أي مسار في العملية السياسية في البلاد، مُطالبًا في الوقت ذاته الأمم المتحدة رغم ضعفها بتحميل المسؤوليات وتسمية الأشياء بمسمياتها دون مراوغة.

وأشار المسماري إلى أن الدور الأممي في ليبيا؛ عبر نشر قوات للمراقبة غير ضامن للاستقرار، مستذكرًا ببعض الدول الأخرى التي لم يكن وجود قوات على الأرض ناجعًا في تحقيق الأمن. (وال- بنغازي) ر ت

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