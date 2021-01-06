اختتام قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها 41

العلا 6 يناير 2021 (وال) –اختتمت يوم أمس الثلاثاء، قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها 41، في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بتوقيع اتفاق ينهي المقاطعة بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة ثانية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي البيان الختامي وبيان “العلا” عقب القمة الخليجية التي جاءت بحضور ممثلي الدول الأعضاء، بالإضافة إلى نائب الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.

وأكد البيان الختامي للقمة، على وقوف دول مجلس التعاون الخليجي صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس، مشدداً على عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي، أن مخرجات القمة أكدت طيا كاملا لنقاط الخلاف مع قطر، مضيفا أن ما تم اليوم هو عودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وقطر.

وشدد على أهمية وجود موقف موحد واضح ضد التهديدات الإيرانية، مضيفا أن قمة العلا أعلت المصالح العليا لمنظومة التعاون الخليجي، وأكد بيانها الختامي على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس.

وأضاف بن فرحان أن بيان قمة العلا أكد على العلاقات الراسخة، ودعا لتوطيد العلاقات واحترام مبادئ حسن الجوار، مشددا على أن القمة لم تكن لتحقق أهدافها لولا التكاتف ولولا الدور الهام للكويت والولايات المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن القمة الخليجية أثبتت أن حكمة قادة الخليج قادرة على تجاوز الخلافات، لافتا إلى أن بيان قمة العلا أكد على العلاقات الراسخة بين دول الخليج وشعوبها وبما يرسخ حسن الجوار ويحقق التعاون بينها.(وال العلا) س خ.

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