محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق ‏ترامب‎ ‎

بغداد 7 يناير2021 (وال) -أصدرت محكمة تحقيق الرصافة العراقية، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ” القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، والذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقه ، أصدر مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب، على وفق أحكام المادة (406)، من قانون العقوبات العراقي النافذ “.

وأشار البيان إلى أن” الحكم تم بعد أن دون القاضي أقوال المدعين، بالحق الشخصي من أفراد عائلة ابو مهدي المهندس ” .

واضاف ، أن ” إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب “.(وال بغداد) س خ.

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