ارتفاع إصابات فيروس كورونا تتجاوز 89 مليون حالة عالميا

ماريلاند 10 يناير 2021 (وال) -تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم حاجز (89) مليون، وعدد حالات الوفيات حاجز (1.9) مليون، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبموجب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم منذ بداية الجائحة حتى يوم الأحد، (89.630.087)، وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن COVID-19، إلى (1.926.544) حالة وفاة، وتم تعافي أكثر من (63) مليون شخص.

وتحتل الولايات المتحدة والهند والبرازيل، الصدارة في قائمة البلدان الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.

فقد بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة (22.132.396)، واجمالي الوفيات (372428)، كما تم علاج وتعافي أكثر من) 13) مليون شخص.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى (10.450.284)، والوفيات إلى (150999)، وتم تعافي أكثرمن (10) ملايين شخص.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد المصابين، وتم تسجيل (8.075.998)، وبلغ إجمالي الوفيات (202631)، وتم شفاء أكثر من (7) ملايين حالة.(وال ماريلاند) س خ.

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