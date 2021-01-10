السلطات الإندونيسية تحدد موقع الصندوقين الأسودين للطائرة المحطمة

أعلنت السلطات الإندونيسية تحديدها موقع الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي تحطمت يوم أمس، قبالة سواحل العاصمة جاكرتا وكان على متنها اثنان وستون شخصا.

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ عثرت على أشلاء جثث وقطع من الحطام يبدو أنها تعود للطائرة المنكوبة.

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