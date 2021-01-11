ليبيا نيوز

الهند تعتزم تطعيم 300 مليون شخص ضد كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تطلق الهند حملة ضخمة لتلقيح سكانها البالغ عددهم مليارا وثلاثمئة مليون نسمة ضد فيروس كورونا المستجد، في عملية معقدة، هذا وتعتزم الهند تلقيح ثلاثمئة مليون شخص، أي ما يعادل عدد سكان الولايات المتحدة تقريبا، بحلول يوليو، في إطار واحدة من أكبر حملات التطعيم في العالم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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