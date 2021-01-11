الهند تعتزم تطعيم 300 مليون شخص ضد كورونا

تطلق الهند حملة ضخمة لتلقيح سكانها البالغ عددهم مليارا وثلاثمئة مليون نسمة ضد فيروس كورونا المستجد، في عملية معقدة، هذا وتعتزم الهند تلقيح ثلاثمئة مليون شخص، أي ما يعادل عدد سكان الولايات المتحدة تقريبا، بحلول يوليو، في إطار واحدة من أكبر حملات التطعيم في العالم.

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