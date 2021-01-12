انطلاق معرض “مونوجرافيا” للفنانة وفاء ياديس “أون لاين”

مصر 12 يناير 2021 (وال) أطلقت الفنانة التشكيلية الدكتورة “وفاء ياديس”، معرضا للفن التشكيلى “أون لاين” عبر قناتها على موقع اليوتيوب، بعنوان “مونوجرافيا” وذلك فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 20 يناير الجارى .

ويدور المعرض، حول تعدد التأثير السيكولوجي بتكنيك فيتضمن المعرض 16 حالة فنية سيكولوجية بناء على علوم الميتافيزيقا، التي تخصصت فيها الفنانة “وفاء ياديس”، وحازت بها على درجة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف توصيل مدرسة ميتافيزيقا الفن للمتلقي المتخصص وغير المتخصص من جمهور الفن في مصر والعالم.

ويأتي المعرض، تطبيقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، وتوافقا مع مبادرة وزارة الثقافة “خليك في البيت – الثقافة بين إيديك” في ظل جائحة فيروس كورونا، والتي أطلقتها الوزارة منذ العام الماضي.

وقد أقامت الفنانة وفاء ياديس 4 معارض، في العام الماضي، تحت تطبيقات “أرت ثيرابي” ، ويعد معرض مونوجرافيا، استكمالا لسلسة معارضها التي من المقرر إقامتها خلال عام 2021 .

ويتميز المعرض بمرحلة العنصر الواحد المتعدد اتجاهات الرؤيا له، ليكون منظور المتلقّي للوحة هو الحالة الفنية الآنية للحالة العقلية المتوافقة، مع أشكال ومجموعة لون اللوحة المرسومة، ويتم بث فعاليات يومية للمعرض اعتبارا من 20 يناير الجاري حتى يوم 12 فبراير المقبل على قناتها الخاصة على اليوتيويب. (وال ـ مصر) ح م

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