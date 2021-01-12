لافروف: على المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو ترميم مواقع التراث العالمي في سوريا

روسيا 12 يناير 2021 (وال) قال وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” يوم أمس، إن الوقت قد حان كي يتحرك المجتمع الدولي، لترميم مواقع التراث العالمي في سوريا، مؤكدا استعداد روسيا لتسهيل هذه العملية .

وقال “لافروف”، في مقالة كتبها بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس منظمة اليونسكو: “أخيرا، حان الوقت لأن يتخذ المجتمع الدولي بقيادة اليونسكو إجراءات فاعلة لترميم مواقع التراث العالمي في سوريا التي دمرت على أيدي الإرهابيين”، مضيفا أن ” روسيا مستعدة للمساهمة في هذه المسألة”.

والجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أنشأت سابقا صندوقا لإعادة إعمار سوريا.

وقد تم جمع مبلغ 2 مليون و700 ألف يورو، كمرحلة أولى، ومن المخطط تخصيص الأموال التي ستصرف على العملية، من خارج ميزانية المنظمة .

وشهدت مدينة تدمر الأثرية السورية، المسجلة ضمن “التراث العالمي” لدى اليونسكو، تدمير الكثير من معالمها وآثارها التاريخية العريقة، بعد سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي عليها، منذ مايو 2015، إلى أن تم تحريرها من قبضة التنظيم، يوم 27 مارس 2016، بمساندة ودعم القوات الجوية الروسية، وفي منتصف ديسمبر عام 2016 تمكن مسلحو “داعش” من استعادة السيطرة على المدينة، ولكن الجيش السوري نجح من تحريرها من جديد بداية مارس 2017، ونفذ المهندسون الروس أعمال إزالة ألغام في المدينة. ( وال ـ روسيا ) ح م

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