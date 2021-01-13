ليبيا نيوز

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الكويت 13 يناير 2021 (وال) -قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابرالصباح، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن قدم وزراء الحكومة استقالاتهم لرئيس الوزراء أمس، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

هذا وكان رئيس الوزراء، صباح الخالد الصباح قد استقبل يوم أمس الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والوزراء، حيث تلقى استقالة كل من أعضاء الحكومة، وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.(وال الكويت) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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