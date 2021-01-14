رئيس بعثة الصحة العالمية في ليبيا يعرب عن تطلعه في تعاون مع التسييري طبرق في تحسين قطاع الصحة

طبرق 14 يناير 2021 (وال)- أرسل رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا السيدة اليزابيث هوف، رسالة شكر إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد فرج بو الخطابية.

وجاء فيها : “كان من دواعي سروري مقابلتك خلال بعثة منظمة الصحة العالمية الأخيرة إلى الشرق الليبي، ونحن في غاية الامتنان لك ولفريقك على العرض المقدم من طرفكم، ومشاركة أفكاركم بسخاء وللمناقشة المثمرة خلال الاجتماع، وتتطلع منظمة الصحة العالمية، إلى تعزيز التعاون معك ومع فريقك، لتحسين نتائج الصحة العامة للأشخاص الذين يعيشون في طبرق.. نتمنى أن نظل على اتصال وثيق ومستمر”. (وال- طبرق) س خ/ ر ت

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