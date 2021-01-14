القاهرة 14 يناير 2021 (وال) -أعلن ليلة أمس الأربعاء، عن وفاة وزير الإعلام المصري السابق صفوت الشريف، عن عمر يناهز 87 عاما، حسبما أفاد موقع صحيفة “الأهرام” الحكومية.

وكان قد ذكر في 2 يناير الجاري، إن الشريف أصيب بفيروس كورونا، وأن حالته حرجة.

ويعد الشريف من أبرز وجوه نظام الرئيس السابق حسني مبارك وشغل منصب ل وزيراً للإعلام لمدة 22 عاما، قبل أن يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني في الفترة من 2002 إلى 2011، كما رأس مجلس الشورى.

وكان الشريف من مؤسسي الحزب الوطني الحاكم في 1977، قبل أن يتم حله أثناء انتفاضة 2011.

وفي سبتمبر 2018، قصت محكمة مصرية بسجن صفوت الشريف 3 سنوات، ودفعه غرامة 99 مليون جنيه، في قضة اتهامه “بالكسب غير المشروع”.

وذكر في وقت لاحق، نجل الراحل، إيهاب صفوت الشريف أن والده توفى متأثرا بإصابته بسرطان الدم “لوكيميا الدم”.

موضحا أن والده كان يعاني من سرطان الدم منذ 6 سنوات، وعاودته آلام المرض قبل عدة أيام، وجرى نقله إلى مستشفى وادى النيل يوم السبت الماضى، لتلقى العلاج، لافتا إلى أن والده توفى مساء أمس الأربعاء، ونفى في الوقت ذاته ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا.

وأن جثمان والده سيشيع من أحد مساجد القاهرة ظهر اليوم الخميس.(وال القاهرة) س خ.

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