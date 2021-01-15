الخارجية الإيطالية تُكّلف السفير باسكوالي فيرارا مبعوثًا خاصًا لها إلى ليبيا

روما 15 يناير 2021 (وال)-كلف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو؛ السفير باسكوالي فيرارا لشغل منصب المبعوث الخاص لإيطاليا إلى ليبيا.

وقالت الخارجية الإيطالية -بحسب وكالة نوفا الإيطالية -إن المبعوث الخاص سيُمثل إيطاليا، وسيضمن مشاركتها الكاملة في جميع المبادرات المتعددة الأطراف لدعم العملية السياسية في ليبيا، مع التزام إيطاليا التقليدي لصالح السلام والاستقرار في البلاد.

وأضافت أن مبعوثها سيقوم بمهمة تطوير الاتصالات المناسبة مع اللاعبين المحليين والدوليين الأساسيين الأكثر نشاطًا في ليبيا، وتعزيز التفكير الاستراتيجي سواء في إيطاليا أو مع الخبراء الدوليين حول آفاق الاستقرار في ليبيا وفي شمال إفريقيا. (وال- روما) ر ت

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