وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الروسي آخر تطورات الأزمة الليبية

موسكو 15 يناير 2021 (وال)- قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن الحل في ليبيا لن يكون سوى ليبيًا، وذلك خلال لقاءه نظيره الروسي سيرغي لافروف، لبحث آخر التطورات في الأزمة الليبية.

بن فرحان وعقب لقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو -بحسب وكالة سبوتنيك الروسية، قال إن الحل في ليبيا لن يكون سوى ليبيًا، وتأكيد دعم وقف إطلاق النار في هذا البلد.

بدوره، هاجم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها في العراق وليبيا وسوريا، مشددًا على إن هذه الخطوات تجلب عواقب وخيمة إلى دول المنطقة وشعوبها. (وال- موسكو) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال