وزيرا خارجية السعودية والأردن يؤكدان الاتفاق على رفض التدخلات التركية في ليبيا

الرياض 17 يناير 2021 (وال)-أكد وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، على توافق رُؤى البلدين برفض التدخلات التركية في ليبيا وفي قضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الوزيران خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السعودية الرياض، إنه تم مناقشة كافة القضايا العربية المشتركة والمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرزها التدخل التركي والإيراني في الشؤون ليبيا وسوريا ولبنان واليمن. (وال-الرياض) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال