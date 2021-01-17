ليبيا نيوز

وزيرا خارجية السعودية والأردن يؤكدان الاتفاق على رفض التدخلات التركية في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الرياض 17 يناير 2021 (وال)-أكد وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، على توافق رُؤى البلدين برفض التدخلات التركية في ليبيا وفي قضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الوزيران خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السعودية الرياض، إنه تم مناقشة كافة القضايا العربية المشتركة والمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرزها التدخل التركي والإيراني في الشؤون ليبيا وسوريا ولبنان واليمن. (وال-الرياض) ر ت

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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