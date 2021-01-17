اندلاع مواجهات في عدد من مدن التونسية بسبب الأوضاع الاقتصادية

تونس 17 يناير 2021 (وال)- شهدت عدد من المدن التونسية بينها العاصمة ليل السبت واليوم الأحد، مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

هذا وقد اندلعت المواجهات في ستة مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية، تزامنًا مع إحياء الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، احتجاجًا على الفقر وتفشي البطالة وفجرت انتفاضات الربيع العربي.

والاحتجاجات اختبار حقيقي لحكومة هشام المشيشي الذي قرر السبت، إجراء تعديل وزاري واسع وزارة شمل عدة وزارات من بينها الداخلية والعدل والطاقة.

وشهدت المدن التي اندلعت فيها المواجهات قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات، كما اندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي، وشهدت الكاف وبنزرت وسليانة شمالي البلاد احتجاجات وأعمال شغب.

بعد عشر سنوات من الثورة على تفشي البطالة والفقر والفساد والظلم، لكن الوضع الاقتصادي ازداد سوءًا وسط تردي الخدمات العامة بينما أوشكت البلاد على الإفلاس. (وال- تونس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال