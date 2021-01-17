الرئيس المصري يُؤكد أن الخطوط الحمراء في ليبيا حافظت على التوازن والمسار السياسي للقضية الليبية

القاهرة 17 يناير 2021 (وال)- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الخطوط التي وضعها في ليبيا استهدفت الحفاظ على التوازن والمسار السياسي للقضية الليبية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك وحدة في المواقف العربية في القضايا التي تمس الأمن القومي للدول.

تصريحات السيسي جاءت خلال استقباله رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، ووزير الخارجية سامح شكري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام زكي إن الرئيس أكد أن وحدة المواقف؛ من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط واضحة لصون محددات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي على دور السيسي في صون الأمن القومي العربي، الذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية في تناول مختلف القضايا العربية، مشيدًا في الوقت ذاته بالخطوط المعلنة من قبل السيسي تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، مما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر.

ونجحت مصر حتى الآن في تهدئة الوضع في ليبيا؛ عبر وضعها محددات حذرت الميليشيات وداعميها من تخطيها.

وكان الرئيس المصري قد أعلن في يوليو من العام الماضي، أن القاهرة لن تسمح بتجاوز خط سرت – الجفرة، مشددًا على ضرورة بقاء ليبيا بعيدًا عن سيطرة الميليشيات والإرهاب.

وأضاف السيسي أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه. (وال- القاهرة) ر ت

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