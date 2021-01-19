“فرونتكس” تعزز تعاونها مع “إيريني” لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا

وارسو 20 يناير 2021 (وال) -أعلنت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي “فرونتكس”، والعملية البحرية الأوروبية “إيريني”، المكلفة بمراقبة حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا عن تعزيز تعاونهما.

واتفقت “فرونتكس” و”إيريني” على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية، وخصوصا تنسيق استخدام صور الأقمار الاصطناعية والتحليل والتنسيق التكتيكي.

وجاء في بيان صادر عن “إيريني”: “يمثل هذا التعاون أداة مهمة خصوصا لتبادل المعلومات حول السفن التجارية، والتي يشتبه بأنها تخرق حظر الأسلحة إلى ليبيا”.

وفي بيان منفصل أوضحت “فرونتكس” أنها ستتقاسم مع “إيريني” المعلومات التي تجمعها، في إطار أنشطتها لتحليل المخاطر كمراقبة السفن في عرض البحار، وبيانات مراقبتها الجوية في المتوسط.(وال وارسو) س خ.

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