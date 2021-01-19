المجلس النرويجي للاجئين يُوزع مساعدات على نازحي تاورغاء في (9) مخيمات ببنغازي

بنغازي 19 يناير 2021 (وال)-قام المجلس النرويجي للاجئين بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي وإدارة الشؤون الإنسانية والمساعدات بوزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الليبية، بتوزيع بعض المساعدات على نازحي تاورغاء القاطنين في المخيمات بمدينة بنغازي.

ويستمر التوزيع الذي استهدفت عدد (9) مخيمات لمدة أسبوع كامل، ويأتي ذلك وفق استجابة المنظمة لمجابهة جائحة كورونا ورفع معاناة النازحين، وفي إطار التعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية. (وال-بنغازي) س خ/ ر ت

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