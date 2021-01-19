غوتيريش يدعو أعضاء الملتقى للمشاركة في التصويت والمضي قدما صوب الانتخابات المقبلة

نيويورك 19 يناير 2021 (وال)-دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعضاء ملتقى الحوار السياسي، إلى المشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار، والمُضي قُدمًا صوب الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك -في بيان -إن الأمين العام أكد دعمه للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار، مشيدًا بعمل اللجنة الاستشارية لمناقشاتها البناءة خلال اجتماعها في جنيف في الفترة من الثالث عشر إلى السادس عشر يناير الجاري. (وال- نيويورك) ر ت

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