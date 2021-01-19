وزير الداخلية يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمل البعثة في ليبيا

بنغازي 19 يناير 2021 (وال)-استقبل معالي وزير الداخلية الليبية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا السويسري جان نيكولا مارتي.

هذا وتم خلال اللقاء الذي عقده معاليه بمكتبه بديوان الوزارة في بنغازي، بحضور رئيس فرع البعثة ببنغازي، مناقشة آلية تنسيق عمل البعثة في مناطق سيطرة الحكومة الليبية، وتأمين عملها فيما يتعلق بالشأن الإنساني المناطة به البعثة، بالإضافة إلى كافة الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية على الساحة الليبية، والجهود المبذولة في سبيل مكافحة جائحة كورونا. (وال – بنغازي) ر ت

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