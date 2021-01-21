بايدن يلغي مرسوم ترامب الذي يمنع دخول مواطني بعض البلدان المسلمة لأمريكا

واشنطن 21 يناير 2021 (وال) -وقع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مرسوما يرفع الحظر الذي فرضه سلفه دونالد ترامب على دخول مواطني بعض البلدان معظمها مسلمة للأراضي الأمريكية.

وأصبح هذا المرسوم بين المراسيم (15) الأولى التي وقعها بايدن في يومه الأول في البيت الأبيض، وبينها مراسيم تلغي أوامر ترامب السابقة بشأن بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وغيرها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إنه “خلال الأيام والأسابيع القادمة، سنعلن عن مزيد من الإجراءات التنفيذية لمواجهة التحديات، وتنفيذ وعود الرئيس المنتخب للشعب الأمريكي”.

وكان ترامب قد وقع في 2017 مرسوما حظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال والسودان والعراق للولايات المتحدة، حيث أثار المرسوم جدلا في الولايات المتحدة، حيث حاولت محاكم مختلفة إيقاف سريانه عدة مرات.

وتعرض المرسوم لتعديلات أيضا، حيث تم حذف العراق والسودان منه، وأضيفت إليه تشاد وكوريا الشمالية وفنزويلا.(وال واشنطن) س خ.

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