ليبيا نيوز

غرق مهاجرين قبالة الساحل الغربي الليبي في أول حادثة لهذا العام

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

نيويورك 21 يناير 2021 (وال) -ذكرت وكالتان بالأمم المتحدة أمس الأربعاء، أن (43) مهاجرا على الأقل من غرب إفريقيا، غرقوا قبالة ساحل ليبيا لدى محاولتهم الوصول لأوروبا يوم الثلاثاء الماضي، بعد انقلاب قاربهم وسط أمواج عالية في أول حادث من نوعه بالبحر المتوسط هذا العام.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، في بيان مشترك، إن خفر السواحل في مدينة زوارة الليبية انتشلوا عشرة ناجين ونقلوهم للشاطئ.
وتعد ليبيا طريقا رئيسيا للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.(وال نيويورك) س خ.

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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