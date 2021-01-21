القائد العام يبحث ملف مكافحة الإرهاب والهجرة مع رئيس الاستخبارات الإيطالية

الرجمة 21 يناير 2021 (وال) – بحث القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر اليوم الخميس مع وفد من الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال جِنّارو ڤيكيوني أوجه التعاون بين البلدين.

وتحدث الجانبان خلال اللقاء في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة حول تعزيز العلاقات بين الطرفين وسبل التعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

واستعرض القائد العام مع الجنرال ڤيكيوني الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الطرفين لمحاربة ظاهرتي الإرهاب والهجرة والقضاء عليها.

وأثنى القائد على جهود الجمهورية الإيطالية التي تبذلها للوقوف بجانب الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب وفي دعم استقراره سياسياً واقتصادياً.

ومن جانبه، أكد الوفد الإيطالي على دعم إيطاليا الكامل لاستقرار ليبيا ودعم العملية السياسية تمهيداً لإجراء انتخابات في نهاية هذا العام.

وجدد الوفد دعم جهود اللجنة العسكرية (5+5) وتوحيد المؤسسات في ليبيا والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة. (وال – الرجمة )

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