القائد العام يستقبل وفدًا من الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الاستخبارات

بنغازي 21 يناير 2021 (وال)-استقبل سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، وفدًا من الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الاستخبارات الجنرال جِنّارو ڤيكيوني، في مكتبه بالرجمة.

هذا وتناول الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين فضلاً عن التعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات من قبل الطرفين للحد منها، والذي يأتي في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين القيادة العامة والجمهورية الإيطالية، وتنفيذاً للمباحثات التي أجراها القائد العام مع رئيس الوزراء الإيطالي السيد جوزيبي كونتي خلال زيارته الأخيرة.

ونوه القائد العام لجهود الجمهورية الإيطالية المبذولة للوقوف بجانب الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب وفي دعم استقراره سياسيًا واقتصاديًا.

وبدوره، أكد الوفد الإيطالي على دعم العملية السياسية تمهيدًا لإجراء الانتخابات المقرر عقدها نهاية العام الجاري، مشيدًا بجهود اللجنة العسكرية 5 + 5 وتوحيد المؤسسات في ليبيا والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة. (وال- بنغازي) ر ت

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