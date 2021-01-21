بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب باجتماع اللجنة الدستورية في القاهرة بشأن الاستحقاق الدستوري

القاهرة 21 يناير 2021 (وال)-عقدت اللجنة الدستورية المؤلفة من مجلس النواب الليبي وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، اجتماعها اليوم الخميس في مدينة الغردقة المصرية، واتفقت على إجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – في بيان – إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراء استفتاء على الاقتراح الدستوري الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بناءً على القانون رقم (6) لعام 2018 المعدّل بالقانون رقم (1) لعام 2019، كما اتفقوا على تعديل المادة (6) من القانون رقم (6) لعام 2019 المتعلقة بالأكثرية المطلوبة لاعتماد الدستور، إلى جانب استئناف مناقشاتهم في الغردقة من 9 إلى 11 فبراير المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في مناقشتهم بشأن إجراء الاستفتاء.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المشاركون طالبوا البعثة بالمساعدة في تفعيل قرارهم وتوفير الدعم اللازم لإجراء الاستفتاء عند تحديد موعده، مشيدة في الوقت ذاته بقرار الوفدين عقد لقاءتِهِما في إطار خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتعهدهُما بالتشاور مع المفوضية العُليا للانتخابات.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أنها تقدر الالتزام المعلن من جانب الوفدين بإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل، وذلك استجابة للمطالب الشعبية الواسعة بتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم عبر صناديق الاقتراع، وأنها ستواصل البعثة العمل مع جميع الجهات المعنية بهدف دعم العملية الانتخابية المؤدية إلى ليبيا ديمقراطية ومستقرة. (وال-القاهرة) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال