نائب رئيس البرلمان العربي يتوجه في زيارة رسمية لجمهورية جيبوتي ضمن وفد رفيع المستوي

جيبوتي 23 يناير 2021 (وال) – يتوجه نائب رئيس البرلمان العربي،معالي النائب الدكتور حسن الطاهر البرغوتي في زيارة رسمية إلى جمهورية جيبوتي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة صاحب المعالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري 2021م.

وتأتي الزيارة تلبيةً لدعوة صاحب المعالي محمد على حمد رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي، وهي أول دولة عربية يزورها وفد من البرلمان العربي في مرحلته الجديدة في ظل رئاسة معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك حرصاً على دعمها وحشد الدعم العربي اللازم لمساندتها في كافة المجالات وعلى كافة المستويات.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان العربي مع فخامة الرئيس اسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي ودولة رئيس الوزراء معالي عبدالقادر كاميل وعددٍ من الوزراء، كما سيُلقي معاليه كلمة أمام مجلس النواب يُلقي فيها الضوء على الوضع العربي الراهن وآليات البرلمان العربي في التعامل مع التحديات والقضايا التي تواجه العالم العربي.

كما يتضمن برنامج الزيارة لقاء مع السادة السفراء العرب لدى جمهورية جيبوتي، وذلك لتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات التي يمر بها العالم العربي في المرحلة الراهنة. فضلاً عن القيام بزيارة إلى مخيمات اللاجئين للاطلاع على أحوالهم وتأكيد دعم البرلمان العربي لهم ومساندتهم. ويتضمن البرنامج كذلك زيارة بعض المعالم التي تعكس النهضة التنموية في جمهورية جيبوتي، ومنها المركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية ، وميناء جيبوتي.

ويضم وفد البرلمان العربي المصاحب لمعالي الرئيس، اللجنة المعنية بوضع “آلية إطلاق وثيقة تطوير التعليم التي أعدها البرلمان العربي”، وذلك للاضطلاع على واقع التعليم في جمهورية جيبوتي ولقاء المسئولين المعنيين للوقوف على مشكلات التعليم، والعمل على حشد الدعم العربي اللازم للمساهمة في حل هذه المشكلات . (وال – جيبوتي)

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