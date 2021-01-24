المحكمة المصرية تؤيد السجن المشدد لعدد من عناصرالإخوان المسلمين

القاهرة 24 يناير 2021 (وال) -قضت محكمة النقض في مصر بتأييد السجن المشدد (5) سنوات، في حق (32) عنصرا في جماعة الإخوان المسلمين، وبراءة (5) آخرين، في أحداث عنف دمياط.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم “الانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر دون تصريح، والتحريض والعنف ضد مؤسسات الدولة”.

هذا وألقت قوات مباحث مديرية أمن دمياط القبض على المتهمين في حملة أمنية بقرية البصارطة، إحدى معاقل “جماعة الإخوان” المحظورة، وبحوزتهم (24) زجاجة مولوتوف وألعاب نارية.(وال القاهرة) س خ.

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