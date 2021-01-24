 إحالة قاتل حفيدة آخر رئيس وزراء ليبيا الملكية إلى الجنايات

القاهرة 24 يناير 2021 (وال) -أحالت النيابة العامة المصرية، المتهم بقتل حفيدة ونيس القذافي، آخر رئيس وزراء لدولة ليبيا، في عهد الملكية إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمرالإحالة أن المتهم قتل المجني عليها ريتاج محسن ونيس القدافي عمدا، بأن قام على إثر خلاف بينهما، لإلحاحها المستمر على طلبها الزواج منه، بدفعها من أعلى شرفة غرفة النوم الكائنة بالطابق السابع العلوي، بالعين التي استأجرها لإقامتها، فأسقطها عمدا قاصدا من ذلك قتلها، وقد ارتطمت بالأرض، فألمت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياتها علي الفور.(وال القاهرة) س خ.

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