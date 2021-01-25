الجامعة العربیة ترحب بالتفاھمات اللیبیة حول توحید مؤسسات الدولة والتحضیر للانتخابات

القاهرة 25 يناير 2021 (وال) -رحبت جامعة الدول العربیة، بالتفاھمات التي توصل إلیھا وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللیبیین في الاجتماعات التي استضافتھا المغرب ببوزنیقة یومي (22 و 23) ینایر الجاري.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن الجامعة تدعم كافة الجھود الوطنیة، التي ینخرط فیھا الأشقاء اللیبیون في سبیل التوصل إلى تسویة سیاسیة متكاملة للوضع في البلاد، مشیدا كذلك في ھذا الخصوص بالتفاھمات التي توصل إلیھا وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة، خلال الاجتماعات التي استضافتھا الحكومة المصریة في مدینة الغردقة، بخصوص الترتیبات الدستوریة التي تمھد للانتخابات المقرر إجراؤھا في ليبيا نھایة العام الجاري.

وأعرب المصدر عن ثقته في أن ھذا التقدم المھم، سیساھم في حلحلة الأزمة اللیبیة ودفع مسارات التسویة التي ترعاھا الأمم المتحدة، وخاصة فیما یتصل بتشكیل السلطة، والشروع في التحضیر للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة، وتوحید المؤسسات اللیبیة، وتنفیذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار.(وال القاهرة) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال